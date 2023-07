Quando uscirà Barbie su Netflix, HBO, Prime Video o altre piattaforme di streaming e dove sarà vista per la prima volta?

Superando tutte le aspettative possibili, il nuovo film prima ‘Barbie’ (Diretto da Greta Gerwig) Armadietti sequestrati durante il primo fine settimana. La famosa bambola Mattel è ancora una volta sulla bocca di tutti, e anche se c’è da aspettarsi un’impressionante collezione di bambole Margot Robbie e Ryan GoslingSicuramente, non sono pochi quelli che se lo stanno già chiedendo Quando potranno vederlo dalla comodità del loro divano dalle loro case attraverso uno piattaforme di trasmissione migliore fama. Di seguito vi diremo quello che sappiamo al momento sul lancio di “Barbie” sulle piattaforme.

Su quale piattaforma di streaming si può guardare Barbie?

Film Barbie Distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Immagini in tutto il mondoin modo da poter garantire che il nastro possa essere visto ufficialmente per la prima volta sulla piattaforma di streaming di Warner: HBO Max. A meno che non ci siano cambiamenti imprevisti, il film di Margot Robbie sarà incluso nel catalogo degli abbonamenti HBO Max in futuro, e A poco a poco arriverà dopo ad altre piattaforme come Amazon Prime Video, Netflix o Apple TV.

Si prevede, chiaramente, che a causa della distribuzione di Warner Barbie, sarà inclusa su piattaforme diverse da HBO Max. Solo attraverso leasing o opzioni di acquisto.

A quando il primo spettacolo di Barbie sulle piattaforme?

Ora che sappiamo che lo spettacolo “Barbie” sarà presentato in anteprima su HBO Max, dobbiamo ancora chiederci In quale data sarà disponibile Per lo streaming guarda il film di Gerwig. In questo momento questo sconosciuto Non ci sono informazioni ufficiali su di lui. L’unica cosa che possiamo fare è endoscopia A questo proposito. In ogni caso, sospettiamo (e giustamente) che tutto dipenderà dal successo del film ai botteghini mondiali.

È noto che le ultime uscite della Warner non sono andate bene Non hanno impiegato molto a presentarsi Disponibile sulla tua piattaforma di streaming. Ci riferiamo ai nastri come “Adamo nero” Anche Animali fantastici: i segreti di Silentein cui Solo due mesi Si vede già da casa. Tuttavia, le aspettative per il film di Barbie sono le più entusiaste e, considerando il suo buon inizio nei cinema, non sembra che il film sarà male.

“ Al momento non esiste una data ufficiale per la premiere del film ‘Barbie’ Sulle piattaforme, e tutto lo indica Dipenderà dalla sua performance al botteghino..

Vale anche la pena ricordare La Warner non segue una finestra di rilascio ufficiale Rilasciano le loro uscite su piattaforme come fanno altre società, quindi la regola dei 45 giorni dalle produzioni che arrivano nei cinema non è del tutto valida qui. È probabile, dopotutto, che accadrà con Barbie Qualcosa di simile a quanto visto nel caso “Dune di sabbia”. Un adattamento del classico romanzo di fantascienza di Villeneuve Ci sono voluti quattro mesi per accedere a HBO Max. Se il caso Barbie si ripeterà, ci godremo il film sulla piattaforma digitale Da novembre di quest’anno.

Ad ogni modo, non sembra che “Barbie” apparirà nemmeno su HBO Max. ottobre almeno. Se dovessimo scommettere, visto il suo buon inizio nelle sale, diremmo di sì Fino alla fine dell’anno non andrà in ondain quanto ha superato in soli quattro giorni la barriera di 337 milioni di dollari in tutto il mondo, che è una pietra miliare con “Oppenheimer” De Nolan ci ha regalato la sua collezione da 174 milioni Fine settimana storico Perché non si vedeva dai tempi pre-pandemia.