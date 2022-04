Quattro modi per liberare spazio su iPhone

Gli iPhone hanno molto spazio di archiviazione, come possiamo vedere nella nostra analisi dell’iPhone 13 Pro Max, che può arrivare fino a 1 TB di capacità a seconda del modello.

La buona notizia è che lo spazio utilizzabile può essere liberato senza dover eliminare foto, video o file.

Tuttavia, è anche un modello più costoso, quindi potresti averlo avuto solo quando hai acquistato il tuo nuovo iPhone in termini di spazio di archiviazione, oppure potresti avere un modello più vecchio con una capacità inferiore.

La verità è che file, giochi e app diventano ogni giorno più pesanti e impegnativi, per non parlare del fatto che riempiamo i nostri telefoni di foto e video pesanti, quindi sapere come liberare spazio su iPhone non fa mai male.

Soprattutto, puoi ripristinare lo spazio di archiviazione del tuo iPhone gratuitamente e rapidamente. Non devi essere un esperto per avere più spazio per archiviare le informazioni sul tuo dispositivo. Ti diciamo come:

Svuota la cache del browser

Svuotare la cache del browser Web è un modo efficace per liberare spazio su iPhone. Per rispettare questo metodo, il browser ti disconnetterà dai portali aperti. Nel caso di Safari, i passaggi sono i seguenti.

– Vai alle impostazioni.

– Fare clic su “Safari”.

– Seleziona “Cancella cronologia e dati sulla posizione”.

Con questa semplice procedura, il cellulare potrà risparmiare un piccolo spazio in modo semplice.

Elimina i vecchi messaggi di testo

Nel corso dei mesi, migliaia di messaggi carichi di video, GIF, foto, ecc. possono accumularsi sull’iPhone. Tali messaggi possono diventare una seccatura dopo un po’ e la buona notizia è che sono molto facili da eliminare.

– Entra in “Impostazioni”.

Scorri verso il basso e tocca Messaggi.

Quindi fai clic su “Mantieni i messaggi nella cronologia”. Lì l’utente potrà selezionare per quanto tempo lo smartphone desidera memorizzare i messaggi, per 30 giorni, un anno o per sempre.

Elimina foto e video di terze parti

Se per qualsiasi motivo si verifica un problema con il backup, puoi sempre procedere con l’eliminazione manuale delle foto e dei video.

– Entra in “Impostazioni”.

– Fare clic su “Generale”.

– Seleziona “Archiviazione iPhone”.

– Scegli “Scansiona allegati grandi”. Ci sarà accesso alla libreria di foto e video che l’utente ha inviato o ricevuto. Questo contenuto non necessario può essere rimosso semplicemente facendo clic su “Elimina”.

Backup dell’iPhone

Quando foto e video sono il problema, non c’è modo migliore per liberare spazio sul tuo iPhone che caricare tutto sul cloud. La piattaforma iCloud di Apple è un’opzione eccellente. Un punto da tenere a mente è che una volta eliminate le foto dalla memoria mobile, potrebbero comunque occupare spazio nella cartella Eliminati di recente. Assicurati che tutto sia stato cancellato correttamente.

Un modo molto fattibile è caricare foto di grandi dimensioni su iCloud in modo che il telefono cellulare salvi solo le foto a bassa risoluzione. Per fare ciò, devi solo attivare la seguente funzione.

– Accesso alle “Impostazioni”.

– Inserisci “Foto”.

– Abilita “Ottimizza spazio di archiviazione iPhone”.