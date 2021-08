Ryan Reynolds si innamora di Molotov Girl (Jodie Comer) in questa clip di anteprima

Madrid, dal 17. (CulturaOcio) –

Questo mercoledì 18 agosto arriva nelle sale uomo liberoIl nuovo film con protagonista Ryan Reynolds. Un film di cui offriamo una piccola proiezione ai lettori di CulturaOcio.com in cui Guy, Il protagonista, interpretato da Reynolds, stordisce Millie, il personaggio conosciuto anche nel mondo dei videogiochi come Ragazza molotov Chi dà la vita Jodi Comer.

“¡lei è! La ragazza dei miei sogni!‘”, dice l’eroe dopo aver incontrato Millie per strada e essersi innamorato della donna esplosiva e misteriosa interpretata da Comer, la protagonista della pluripremiata serie. Uccidi Eva.

In questo film, che mescola commedia e avventura Ryan Reynolds interpreta un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio minore nel videogioco open world Free City. Poi deciderà di diventare l’eroe della propria storia, che riscriverà lui stesso. in un Un regno sconfinato, si proponeva di essere l’uomo che avrebbe salvato il suo mondo a modo suo… prima che fosse troppo tardi.

Insieme a Reynolds e Comer, hanno completato la troupe cinematografica Joe Kerrye Lil Real Horie Utkarsh Ambudkar NS Taika Waititi. Ragazzo libero diretto da Shawn Levy (Pure Still, Night at the Museum: A Pharaoh’s Secret) Adattamento dalla storia di Matt Lieberman e dalla sceneggiatura di Lieberman e Zack Penn.