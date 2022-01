Spider-Man: non c’è via di casa: gli sceneggiatori parlano della morte improvvisa del film | UCM | MCU | Marisa Tomei | Zia Mai | morte | scena | GIOCO SPORTIVO

È già al cinema”.Spider-Man: Non c’è spazio per casa“, il terzo film di Peter Parker (Tom Holland) nel mondo del cinema meraviglia. Com’era prevedibile, questo è il momento in cui Parker si assume finalmente la responsabilità della sua vita, delle sue azioni e, naturalmente, dei suoi poteri.

La più grande sorpresa del film è stata l’apparizione di un altro Spider-Man, che lo ha aiutato a sconfiggere i cattivi nei film precedenti del franchise. Andrew Garfield e Tobey Maguire indossano ancora una volta abiti da ragno.

Sequel della produzione, altri attori come Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx sono tornati ai loro ruoli malvagi. Senza dubbio, una delle scommesse più pericolose da parte di Sony e Marvel.

La morte di quel personaggio?

Sfortunatamente, affinché Peter Parker si accorgesse che la sua immaturità gli stava facendo pagare un prezzo pesante, uno dei personaggi importanti dell’MCU è dovuto morire. Questa volta, non sarà lo zio Ben, perché non è mai arrivato sul grande schermo ma zia May.

Il personaggio è stato interpretato da Marisa Tomei e ha concluso la sua partecipazione ai film degli Avengers con la classica frase “Un grande potere arriva con una grande responsabilità”. Muore tra le braccia di Parker dopo essere stata colpita dalla macchina volante di Green Goblin.

Eric Sommer, uno degli sceneggiatori, ha commentato l’argomento: “Eravamo a un punto in cui sentivamo il bisogno della perdita, del sacrificio e che Peter doveva pagare un prezzo reale per questa decisione per cercare di salvare i cattivi. ” nel mezzo vario.

“Penso che fosse molto chiaro per molti di noi che perdere la zia Mae ci avrebbe davvero portato al punto a cui stavamo cercando di arrivare: realizzare questo film in cui Peter Parker affronta la perdita che altri hanno subito nella sua vita come i primi film ,” Ha aggiunto.

