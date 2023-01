“Suzume” è già il decimo film anime di maggior incasso in Giappone, superando il capolavoro di Hayao Miyazaki.

Makoto Shinkai Può vantarsi di essere uno dei registi di anime più apprezzati degli ultimi anni, soprattutto dopo l’esplosione in cui si è trovato.Il tuo nome‘, che è salito in cima ai film anime di maggior incasso. dopo che è venutotempo con te“Per battere i record e ora”Suzume no TojimariIl suo viaggio nei teatri è iniziato con una mossa molto forte.

Suzume è inarrestabile, e quel che resta

“Suzume”come il film sarebbe stato soprannominato a livello internazionale, da quel momento in poi Ha spazzato il suo primo fine settimana nelle sale Dopo la premiere dell’11 novembre 2022. Da allora i numeri hanno continuato a crescere e lo sono davvero Il decimo film anime di maggior incasso di tutti i tempi.

In precedenza, la posizione era ricoperta dal meraviglioso.Si alza il ventodi Hayao Miyazaki, ma Suzume è riuscita a trattenerla 12,13 miliardi di yen (circa 86,35 milioni di euro) grazie agli oltre 9,13 milioni di biglietti venduti. L’elenco dei film di successo attualmente rimane il seguente:

Anche Suzume lo era Il terzo film di maggior incasso del 2022 in Giappone E con il suo eccellente weekend di apertura, è ancora la migliore apertura di Shinkai.

Questi sono dei numeri piuttosto buoni, e non è stato ancora rilasciato al di fuori del Giappone, poiché inizierà a essere distribuito a livello internazionale nel 2023. Crunchyroll ha già fissato le date per la prima uscita dal prossimo aprile, quindi non ci sorprenderebbe quando “Suzume Colpisci di nuovo un altro colpo e continua a salire i gradini nell’elenco.

La trama è incentrata su SuzumeUn adolescente incontra un giovane misterioso che cerca una porta. Quando la giovane donna apre una strana porta in mezzo ad alcune rovine, in tutto il Giappone iniziano a verificarsi disastri e tragedie di ogni tipo, che Suzume intende chiudere tutte le porte per prevenire ulteriori disgrazie.