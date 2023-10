Toluca vince in casa contro il San Luis ed è in condizione di qualificarsi

Città del Messico (AFP) – Toluca ha concluso una settimana frenetica con una vittoria per 3-1 sul San Luis domenica, portandosi ai posti di qualificazione diretti per la Lega messicana di Apertura Liguilla.

Abraham Villegas ha esordito come capocannoniere degli Scarlets con un tiro dal cuore dell’area di rigore che è stato deviato su una caduta nel finale di Jean Meneses al 18′.

Jesús Angulo ha ottenuto la sua prima doppietta del torneo. Aumenta il vantaggio per la prima volta al 69′ con un rasoterra dopo aver approfittato di un rimbalzo del terzino entrando in area di rigore.

All’inizio della compensazione, Angulo riceve un passaggio in area e segna con un rasoterra di sinistro che finisce in rete.

Angel Zaldivar ha segnato per gli ospiti all’83’ con l’aiuto di un brutto rimbalzo del portiere Thiago Volpe, che ha mandato la palla in rete.

Con questa vittoria Toluca è salito al quinto posto in classifica con 21 punti. Saint Louis è arrivato quarto con 22 punti.

La vittoria dei Red Devils arriva pochi giorni dopo che lo stratega Ignacio Ambriz ha lasciato la squadra. L’ex attaccante uruguaiano Carlos Maria Morales ha assunto l’incarico temporaneo e ha così festeggiato la sua prima vittoria con la squadra di cui era uno dei simboli qualche anno fa.

Villegas, il difensore 20enne, ha festeggiato il suo primo gol in Ligue 1 dopo aver esordito lo scorso fine settimana grazie ad Ambriz che gli ha dato la possibilità di giocare contro il Lione.

Per Angulo si è trattato del secondo e terzo gol stagionale, dopo aver segnato alla seconda giornata nella partita contro il Pachuca.

La partita è diventata più complicata per il San Luis dopo che è rimasto con 10 giocatori a causa dell’espulsione di Rodrigo Dorado a titolo di risarcimento prima della fine del primo tempo quando ha ricevuto il secondo cartellino giallo.

Santos si espone con un calcio

Il Santos ha rafforzato le sue speranze di lottare per un posto nel Play In del replay battendo il Ciudad Juarez 5-1.

Harold Preciado (24° minuto), Felix Torres (36° minuto), Juan Brunetta (51° e 78° minuto) e Marcelo Correa (81° minuto) hanno segnato i gol di Torreon. Michael Santos (32) ha pareggiato temporaneamente con Juarez.

Santos è ora all’11° posto con 17 unità. Juarez si è bloccato al nono posto con 18.

Tijuana vince in casa

Christian Rivera (14) e Kevin Castaneda (62) hanno segnato i due gol che hanno aiutato Tijuana a vincere sull’Atlas per 2-0 alla fine della giornata.

Con questo risultato gli Xolos salgono all’ottavo posto. Atlas è arrivato al tredicesimo posto.

Classifica e il giorno successivo

Al termine della 14esima giornata l’America è al comando con 33 punti. Tigri ne ha 28; Monterey 23; San Luis 22; Toluca, Pumas e Guadalajara 21; Tijuana20; Leone 19; Ciudad Juarez (18); Santi 17; Mazatlan, Atlas e Pachuca 16; Querétaro 15; Croce Blu 14; Puebla 13 e Necaxa 11.

La prossima giornata inizierà martedì 31 ottobre con le partite tra Queretaro vs. Chivas. Toluca vs. Puebla; Leone vs. Puma e Monterrey Necaxa si incontrano. Si proseguirà mercoledì 1 novembre con la partita Atlas. Pachuca; croce blu contro Città di Juarez; Mazatlan vs. Santi. St. Louis contro America e Tijuana vs. Tigri.