William Levy ed Elizabeth Guterres: le riflessioni degli attori quattro mesi dopo la loro separazione | Celebrità degli Stati Uniti nnda nnlt | Cec

Guglielmo Levi Ha annunciato la fine della sua relazione con Elizabeth Gutierrez lo scorso febbraio e da allora non li hanno più visti insieme. Le celebrità hanno messo fine alla loro storia d’amore tra voci di tradimento da parte dell’attore cubano, che ha recentemente trionfato con la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, una produzione che è diventata una delle più seguite su Netflix.

Levi e Gutierrez hanno mantenuto una relazione per quasi due decenni, che ha portato alla nascita dei loro due figli: Christopher Alexander e Kylie Alexandra. Gli attori si sono conosciuti nel 2002 quando hanno partecipato al reality show di Telemundo “Protagonisti de telenovela” e dopo poco tempo hanno iniziato una storia d’amore e in seguito hanno messo su famiglia.

Da quando si sono separati Guglielmo Levi Elizabeth Gutierrez è molto conservatrice al riguardo e ha evitato di parlare con i media. Sebbene siano noti pochi dettagli su come è finita la loro storia, hanno chiarito che mantengono un buon rapporto come genitori per il bene dei loro figli. Ma cosa è successo dopo quasi quattro mesi di esilio? Una serie di lettere di entrambi gli artisti ha catturato l’attenzione di tutti.

William Levy ed Elizabeth Gutierrez hanno una relazione romantica da quasi 20 anni (Immagine: Elizabeth Gutierrez/Instagram)

Le tristi lettere di William Levy e Elizabeth Guterres

Prima di recarsi in Spagna per concentrarsi completamente sul suo nuovo personaggio in Alejandro Montecristo, William Levy ha trascorso alcune settimane a casa, cosa che lo ha aiutato a prendersi una pausa dai suoi impegni e, nel frattempo, a riflettere.

L’eroe del romanzo “Café con aroma de mujer” ha condiviso sui suoi social diversi messaggi, alcuni ringraziando i suoi fan per il loro sostegno incondizionato e altri indicando nostalgia e passione.

L’attore cubano ha pubblicato sul suo account Instagram video storie romantiche che parlano dell’amore e in particolare dell’amato. Il post è stato accompagnato da un messaggio personale di una certa tristezza e ha catturato l’attenzione dei suoi followers.

Gli attori si sono conosciuti nel 2002 quando hanno partecipato al reality show di Telemundo “Protagonistas de telenovela” (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Il brano in questione allude a persone che chiedono perdono, che vogliono stare con te e che, dopo aver litigato, si avvicinano perché non vogliono litigare. “Queste persone sono le persone di cui hai bisogno nella tua vita”, è l’ultima frase del video.

Riflessione sulla reazione di William Levy a queste parole. “Se hai questa persona, abbi cura di lui, perché non si trova facilmente”, ha scritto nel post.

Successivamente, la celebrità ha citato una frase dell’attore Robin Williams che parla di sentirsi soli anche quando l’accompagna. “La cosa peggiore nella vita è finire con persone che ti fanno sentire solo”, si legge nel post.

Sebbene si sappiano pochi dettagli su come è finita la loro storia, le celebrità hanno chiarito che avevano un buon rapporto come genitori (Immagine: Elizabeth Gutiérrez/Instagram)

Due versioni significano un momento di riflessione e un po’ di tristezza. Queste storie di Instagram non sono passate inosservate ai suoi follower che l’hanno riempita di complimenti e messaggi positivi, ha riferito People en Español.

Cosa ha detto Elizabeth Gutierrez?

Dal canto suo, anche Elizabeth Gutierrez ha postato una storia che si discosta dai messaggi positivi che condivide sempre sui suoi social.

“Le parole non fanno male a me, la persona che le ha pronunciate, sì”, ha scritto, riferendosi a una frase di un altro profilo che dice loro come si sente.

Sia William che Elizabeth si sono concentrati sui loro progetti professionali e, sebbene non si siano visti insieme dalla loro separazione, hanno cercato di mantenere una relazione amichevole per i loro figli Christopher e Kayleigh Levi.