Anteprima quarti di finale dei Campionati Europei Femminili UEFA contro Francia-Olanda: dove guardare, potenziale formazione, forma

Sabato 23 luglio la Francia incontrerà l’Olanda a Rotherham nei quarti di finale del FIFA Women’s European Championship 2022.

Dove guardi Francia vs Olanda in TV

I fan possono controllare quali operatori stanno trasmettendo la Coppa dei Campioni UEFA 2022 femminile nei loro territori qui.

Cosa hai bisogno di sapere

I gol della Francia nella fase a gironi

Questo può andare in entrambi i modi. La Francia non ha mai superato i quarti di finale di questo torneo (perdere ai calci di rigore contro l’Olanda in questa fase nel 2009 è stata una delle loro delusioni), ma ha mostrato grande forma e avrebbe sentito la debolezza dei detentori del titolo. Nel frattempo gli olandesi hanno dato segni di marcia contro la Svizzera, ma su di loro ci sono ancora molti punti interrogativi. Il ritorno di Vivian Miedema, in congedo per malattia, potrebbe offrire molte risposte, anche se il suo ritorno è stato temperato dall’infortunio di Lieke Martins, che salterà il resto del torneo.

Calendario e risultati degli Europei femminili



Possibili formazioni

Francia: Perod Magnin ; Berisset, Mbok Pathé, Renard, Karakaoui; Matteo, Billbolt, Giroux; Diani, Germano reale, Cassarino

Fu condannato a morte: Sakina Karchaoui

Olanda: Van Domselaer, Willems, van der Gragget, Nouen, Janssen; Gronin, Rord, Spetsey; Van de Donk, Medema, Prog

Fu condannato a morteJill Rurd, Lyneth Berenstein, Dominic Janssen, Damaris Igorola

opinione di un esperto

Vanessa Tomashowski, giornalista francese

Calcio di rigore nei quarti di finale tra Olanda e Francia nel 2009

Corinne Diacre non ha ancora segnato un gol nella seconda metà di questa finale di torneo, ma con l’avvicinarsi della partita contro l’Olanda, questa giovane rosa francese è piena di talento. Dopo aver ribaltato la classifica con una vittoria per 5-1 sull’Italia nella partita di apertura, la Francia si è qualificata con una vittoria per 2-1 sul Belgio, un successo che è stato in qualche modo oscurato dall’infortunio dell’attaccante Marie Antoinette Catuto. Tuttavia, Grace Giroux (uno dei giocatori che ha vinto il Campionato Europeo Under 19 nel 2016) ha segnato cinque gol e Melvin Mallard ha mostrato il suo talento segnando un gol a 43 secondi dall’inizio della partita contro l’Islanda. Dopo aver apportato sei cambi contro l’Islanda, è probabile che Diacre torni nell’undicesima rosa che ha battuto il Belgio, lasciando Katuto.

Derek Brockmann, giornalista olandese

La rimonta di Midema è decisiva. Le “leonesse arancioni” hanno perso il suo infallibile naso fuori bersaglio e la sua influenza in generale. Dopotutto, è stato l’attaccante dell’Arsenal a proporre l’aggiustamento tattico che ha aiutato l’Olanda a pareggiare contro la Svezia. La sconfitta di Martens per un infortunio al piede può essere compensata da giocatori come il veloce e dinamico Esmee Brutts. La Francia è chiaramente un’avversaria forte, con un mix fluido, forte su tutta la linea, ma gli olandesi non si sono scoraggiati, fiduciosi del risultato di Rotherham.

detti Ansar

Corinne Diacre, Ct FranciaVolevamo vincere il set e l’abbiamo fatto dopo due partite. [Contra Islandia] Sono stato in grado di dare tempo ad altri giocatori per giocare, ed è andata molto bene. Non abbiamo nuovi infortuni, quindi abbiamo 22 giocatori a disposizione per i quarti di finale, il che è importante. Giochiamo con tutto, con grandi attaccanti che creano tante occasioni, e ora dobbiamo essere più precisi”.

Gol dell’Olanda finora

L’allenatore dell’Olanda Mark Parsons: “Noi giocheremo contro un grande avversario, e anche loro, non credo che vogliano giocare contro di noi. [La última vez que nos enfrentamos] Il risultato non è stato quello che volevamo [una derrota por 3-1 en febrero], ma abbiamo detto che la prossima volta che giocheremo contro di loro speriamo di essere migliori. Abbiamo visto l’opportunità”.

cassa di forma

Il primo del quarto gruppo

Francia-Italia 5-1 (Rotherham)

Francia – Belgio 2-1 (Rotherham)

Islanda – Francia 1-1 (Rotherham)

Il tuo campionato finora: Al primo turno, la Francia ha avuto un momento di gloria a Rotherham, poiché ha sostenuto i cinque gol dell’Italia per sottolineare le proprie credenziali per il titolo. È stata la prima squadra a segnare cinque gol nel primo tempo di un Campionato Europeo femminile (anche se l’Inghilterra è stata veloce a superarli), mentre Grace Giroud ha completato una tripletta prima dell’intervallo (un altro traguardo).

Una vittoria di misura sul Belgio ha portato la squadra di Corinne Diacre in vantaggio, ma quella notte un infortunio a Marie Antoinette Catuto ha oscurato. L’attaccante del Paris è stato visto come una potenziale star in finale: la Francia sarebbe la stessa senza di lei?

Miglior risultato nell’Europeo femminileQuarti di finale (2009, 2013, 2017)

Pregressa partecipazione ai quarti di finale della Coppa Europa femminile

09/03/2009: Olanda – Francia 0-0 (Dopo i tempi supplementari, l’Olanda ha vinto 5-4 ai rigori, Tampere)

22/07/2013: Francia-Danimarca 1-1 (Dopo i tempi supplementari, la Danimarca ha vinto 4-2 ai rigori, Linköping)

30/7/2017: Inghilterra – Francia 1-0 (Deventatore)

Gol classici per l’Olanda nell’Europeo femminile

La seconda del girone C

Olanda – Svezia 1-1 (Sheffield)

Olanda – Portogallo 3-2 (Wigan e Lee)

Svizzera – Olanda 1-4

Il tuo campionato finora: Gli olandesi hanno sempre avuto la possibilità di entrare in questo gruppo, mentre molti aspiravano alla vetta della Svezia, quindi a questo proposito, la squadra di Mark Parsons è stata all’altezza del clamore. Tuttavia, non hanno ancora trovato il loro momento migliore e ci sono stati molti momenti nelle tre partite in cui l’avversario aveva il controllo.

Forse il ritorno di Vivian Miedema ringiovanirà la squadra, ma, giocando in questo modo, le “leonesse arancioni” non sembrano essere in grado di difendere con successo la propria corona.

Miglior risultato nell’Europeo femminile: Campione (2017)

Pregressa partecipazione ai quarti di finale della Coppa Europa femminile

09/03/2009: Olanda – Francia 0-0 (I Paesi Bassi vincono ai rigori 5-4, Tampere)

29/07/2017: Olanda – Svezia 2-0 (@Doetinchem)