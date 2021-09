Cultural Palermo, un nuovo spazio per celebrare, promuovere e tutelare l’arte

I pionieri culturali di Palermo

Maria Catalina Prieto, direttore dell’Orchestra di Medellin.

La nostra orchestra è una famiglia di circa 100 membri che si è sviluppata in 38 anni senza uno spazio comune. Da oggi possiamo dire di avere una casa, una causa per una vita organizzata che crede fermamente nella sua opera trasformatrice. È un onore far parte di un progetto con uno scopo comune, che riunisce espressioni come futuro, rinnovamento, cultura e trasformazione.

Juliana Acosta, direttrice del Metropolitan Ballet di Medellin.

Dopo 33 anni di fondazione, svilupperemo le nostre attività di formazione e presentazione qui, a Palermo Culturale, dove operiamo dal 12 luglio di quest’anno. Ringraziamo la visione di FIC di trasformare il vecchio Scuola Palermo In questo meraviglioso progetto. con il Filarmonica e cantoliger Abbiamo iniziato ad aggiungere alla città la costruzione e la trasformazione attraverso l’arte e la cultura.

Lulu Vieira, direttrice di Cantoalegre

Dopo 37 anni di servizio, oggi siamo un’azienda con una traiettoria artistica, editoriale ed educativa. Di recente siamo anche diventati un produttore musicale, audiovisivo e digitale che accompagna i bambini di tutto il mondo per deliziarli con la musica. Oggi, come terza generazione di questo sogno canoro, avremo tutti i nostri progetti e linee di business in questo spazio premium.