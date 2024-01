Maiali, barrio, team xBuyer…

MMeno di una settimana per rimettere in moto la palla Cobra Arena di Barcellona Inizia la terza divisione (la prima nel 2024). Lavori di informazione della Kings League. Da una settimana 'mercato' Degli scambi, dove ci sono state squadre che hanno firmato e altre squadre che hanno scelto di restare com'erano.

La squadra che si è mossa di più è stata Economico, Vuole cambiare le dinamiche dell'anno scorso e ha incorporato diversi rinforzi nella difesa, tra cui Lobo è tornato.Così sono state le squadre che non volevano cambiare nulla nel primo mercato del 2024 Facoceri, distruttori e l'ultimo acquirente.

Questo Domenica 21 gennaio La competizione ricomincia e promette forti emozioni con il ritorno di giocatori importanti nei club d'origine, come l'Odeh Oriol Boada a El Barrio, Torrentbó a Kunisports o Gio Ferinu a Saiyans, Tra le altre cose. Esaminiamo l'aspetto di tutti i modelli e i budget.

Squadra 1K FC

La squadra è guidata da Iker Casillas Ha due volti nuovi, anche se uno di loro è una vecchia conoscenza, come… Joan Canet. Del resto in questo “mercato” hanno guadagnato cinque milioni in più rispetto al budget iniziale di 100 milioni.

Annientatori FC

La squadra è guidata da Juan Guarnizo Non vuole spostarsi nel “Mercato” e punta sugli stessi giocatori che hanno chiuso l'anno in Coppa del Regno, mantenendo così la posizione. Bilancio impeccabile Per il futuro.

L'equipaggio del Barrio

La squadra è guidata da Adrian Contreras Vorrà ripetere il titolo nel 2024 e dovrà affrontare un terzo split con un calciatore che tornerà nel suo club d'origine: Oriol Boada. Inoltre, il quartiere ha ricevuto altri cinque milioni al Mercato.

Gigantis Football Club

La squadra è guidata da Gerardo Romero È lui che ha scommesso più forte possibile sul Mercato fondendolo Marco Bellaz. In effetti, Jijantes è rimasto solo con un budget di 40 milioni e alcune perdite importanti, ad es Davide Lopez Non continuerà nella Kings League.

Banda Conesports

Diversi cambiamenti nella squadra dirigente Con Agüero Con reso incluso torrentbo Dopo aver attraversato El Barrio. Si sono mossi tanto nel Mercato, ma hanno ancora un budget di 90 milioni.

squadra del PIO FC

Tanti volti nuovi nella squadra che guida Fiumi Con solo quattro giocatori rimasti, due dei quali sono nella Kings League dall'inizio del PIO: Jorge Ibáñez e Aaron Rubero. Nonostante tutti i cambiamenti dopo il Mercato, hanno ancora un budget di 80 milioni di euro.

Società calcistica Borsinos

Non ci sono cambiamenti nella squadra che guida eBay Lanos Chi ha vinto Coppa del Regno Nel Palau Sant Jordi accanto a Borcinas.

Squadra del Rayo Barcellona

La squadra è guidata da Spurcito Ha uno dei suoi riferimenti in difesa con Romano Allegri. Manterranno il resto dei giocatori e punteranno alla prima Final Four nel 2024. Manterranno 80 milioni.

Saiyan FC

La squadra è guidata da IlGrefg Ha alcuni volti nuovi per questo terzo split e momenti salienti Il ritorno di Verino Al suo club di casa. Inoltre, hanno ricevuto altri 30 milioni dopo il “mercato”.

La squadra dei Troncos

La squadra è guidata da Perexita È lui che ce l'ha Budget più grande (180 milioni) Non ci furono grandi cambiamenti tranne la partenza di Bellas e l'incorporazione di “Litos” Ferris.

La band definitiva dei Mustoles

Non ci sono cambiamenti nella squadra che guida DJMaRiiO Che cercherà di ottenere la sua prima Kings League in questa terza divisione dopo averla raggiunta Coppa dei Re Nel 2023.

Modello del team xBuyer

IL Detentore del titolo della Kings League Avranno rinforzi dal PIO: Victor Torres e Juanma. Inoltre ne hanno ancora 90 milioni.