Nvidia annuncia RTX 3050 e RTX 3090 Ti: le nuove funzionalità grafiche dell’azienda | tecnologia | Scheda grafica | Prezzo | GIOCO SPORTIVO

Nell’ambito dell’evento tecnologico CES 2022, AMD ha annunciato una nuova scheda grafica: la Radeon RX 6500 XT, mentre nvidia Condividi i primi dettagli del suo prodotto entry-level per i giocatori che desiderano creare un PC economico: l’RTX 3050.

Questo grafico sarà anche adattato ad alcuni dispositivi mobili come i laptop e avrà capacità di ray tracing. L’obiettivo è sostituire la vecchia grafica GTX 1650 e GTX 1050.

“Dieci anni fa, abbiamo introdotto la GPU serie 50, che offre ai giocatori grandi prestazioni, con l’architettura più recente e a un prezzo accessibile. È stato il primo passo verso il gioco GTX.

Ora 3 delle 5 migliori GPU su Steam sono nella classe GTX 50, inclusa la GeForce GTX 1050. Quando è stata lanciata nel 2016, la GTX 1050 poteva eseguire i migliori giochi dell’epoca a oltre 60 frame al secondo. Ma il valore della produzione di giochi è in costante aumento e i giochi moderni richiedono più potenza della GPU. La GTX 1050 fatica a tenere il passo. Anche una nuova scheda GTX 1050 Ti o GTX 1650 non può alimentare gli ultimi giochi a 60 frame al secondo”, spiega Nvidia in una nota.

Caratteristiche di Nvidia GTX 3050

Apparirà questa nuova grafica GTX 3050 Core di ray tracing di seconda generazionee Tensor Core per DLSS e AI. L’azienda promette che sarà possibile per la prima volta riprodurre diversi titoli che supportano il Ray Tracing con serie da 50 a 60 frame al secondo.

9 Shader-TFLOPS.

18 RT-TFLOPS.

73 Tensore-TFLOPS.

8GBG6.

Prezzo di partenza: $249.

Data di vendita: 27 gennaio.

