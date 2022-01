Real Madrid: Kroos e i suoi ricordi ai Mondiali… Un rito e un messaggio di Guardiola e un fallimento con la tequila

Dotte Toni Kroos e il Coppa del mondo 2014 conquistato Germania Ricorda sempre la stessa cosa: La foto non è stata scattata con la Coppa del Mondo. C’è una foto famosa in cui sono presenti tutti i membri un team posare con Angela Merkel Lo spogliatoio è pieno di emozioni tranne che per un lato del quadro, dove si vede il centrocampista che si slaccia silenziosamente i lacci delle scarpe.

Ma il madridista ha più ricordi di quella finale, dei momenti precedenti e”fallireAlla prossima celebrazione, come detto nel podcast solo pallonetti che condivide con suo fratello Felice. “Sto cercando di riavere quel giorno”, ha esordito Kroos: “La partita era alle 16:00 ora locale a Rio, in Germania, credo fossero le 21:00. Ricordo di aver dormito un po’ più irrequieto notte prima. Ma non è stato per la finale, ma perché Jesse (sua moglie) ha volato la notte prima. Solo dalla Germania è arrivato in finale. Sono stato lì per sei settimane e da allora non ci siamo più visti. Quindi abbiamo detto bene in finale. Penso che sia atterrato alle 6 del mattino”.

Il suo pranzo e un messaggio di Guardiola

Dal suo “rituale” prima della partita, Kroos lo ricorda così: “Niente colazione, solo pranzo. Bere un drink prima della partita è molto buono. Poi ricordo che diceva sempre sciocchezze prima delle partite allo stadio Succo di menese, il capo della sicurezza della nazionale, ma mi ha detto che quel giorno non c’erano sciocchezze”.

Sulla strada per lo stadio verso MaracanHa ricevuto una lettera di incoraggiamento. Non era ancora chiaro in quale club avrebbe giocato al suo ritorno e Pep Guardiola Mi ha scritto e mi ha augurato il meglio alla fine, e ho pensato che fosse bello”. Real Madrid.

Parlando con la Merkel dopo i Mondiali

La Germania, come tutto il mondo sa, ha vinto con un gol di Idolo Ai supplementari contro l’Argentina. E Kroos, a differenza di quanto è rimasto nella leggenda, ha festeggiato dicendo: “Poi abbiamo vinto la partita ed è stato bellissimo poter abbracciare mia moglie sei settimane dopo, poco dopo il fischio finale. E chiacchierando anche con Angie, Angela MerkelLo spogliatoio era carino. Ne abbiamo parlato un po’ Meclemburgo-Pomerania Anteriore (La zona dove è nato il calciatore).

Ma dopo essersi coccolato con sua moglie e il suo consigliere, le cose sono andate un po’ fuori controllo. “Prima del torneo, Jose (Meneses, capo della sicurezza) mi ha dato, Jogi Low, Oliver Bierhoff, Schweinsteiger e Klose braccialetto. Era una specie di giuramento al campionato e al titolo. Alla fine della serata abbiamo pensato che qualcuno avrebbe dovuto sacrificare il proprio braccialetto in quel momento. Quindi stiamo in cerchio sulla spiaggia e Jose ha lanciato il suo braccialetto in mare“.

Churros e provalo con la tequila

È l’ultima cosa che Cross ricorda di quella notte, come lui stesso ammette:Da quel momento in poi ho deciso di avere la tequila con tutti quella seraMa hai fallito miseramente.

Non è stata l’unica brutta esperienza di Crouse con la tequila, come ha raccontato in altre occasioni. “Dietro il Finale di UEFA Champions League contro Chelsea (2012) Ricordo di aver bevuto per la frustrazione. Ci siamo avvicinati al bisogno di un medico di emergenza. Non c’era altro modo per alleviare il dolore”, ha commentato in un’altra occasione nel suo podcast, dove ha anche ricordato il momento in cui l’ha lasciata, dopo uno sfogo di ubriachezza con suo fratello e il bassista. Bayer Leverkusen Stefan Reinarts: “Ho bevuto colpi di tequila perché era l’unica cosa che mi piaceva. Il giorno dopo non mi sentivo bene ed è stato quello il punto in cui ho detto che bere non fa bene. Non ho potuto guardare la tequila quella notte e ho rinunciato completamente. Croce ha ammesso: