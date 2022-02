Secondo Alex Cavey, Channel Azteca potrebbe entrare in conflitto con Vanessa Claudio a causa del suo aspetto fisico

Ecco come appare attualmente Vanessa Claudio (Immagine: Instagram / @vanessaclaudio)

Vanessa Claudio È tornato in Messico per condurre uno dei programmi TV aperti più popolari: all’estremo. Dopo essere tornato a TV aztecaLa presentatrice può entrare in conflitto con la stazione TV a causa del suo aspetto fisico.

Secondo Alex Caffee, traduttore comportamento atteggiamento Gli è stato ordinato di non poter più ricorrere a trattamenti cosmetici perché il suo viso sembrava “diverso” rispetto a quando era al lavoro la mattina. vieni gioia Ciò danneggerebbe la valutazione del suo spettacolo con Uriel Estrada, quindi questa affermazione si aggiunge all’ondata di critiche che ha ricevuto negli ultimi giorni.

“L’ordine è venuto dai suoi superiori:”Smetti di iniettarti Botox in facciaQuesta la condizione offerta da Vanessa Claudio, hostess all’estremoRicevuto pochi giorni fa. Che è che i loro capi sostengono che il volto dell’annunciatore Perdita della natura e cenno del capo a causa dell’aumento della tossina botulinica che è stato messo sulla sua faccia”, ha detto Kafi non lusingare.

L’automobilista si è difesa in più di un’occasione (Immagini: Instagram/@vanessaclaudio)

Per lui, il suo eccesso di tossina botulinica – o meglio conosciuta come “Botox” – è stato il problema principale che i dirigenti di Ajusco TV hanno avuto con il presentatore da quando è stato invitato di nuovo in azienda per sostituirlo. Carmen MunozAl quale dopo aver confermato la sua partecipazione TelevistaÈ stato anche accusato di aver abusato di trattamenti cosmetici per evitare le rughe di espressione.

Nei social network, l’opinione non era del tutto diversa. Nei giorni scorsi i seguaci del programma e Vanessa Claudio hanno diretto un’ondata di critiche in cui affermava che il suo aspetto fisico è diverso da quello che era qualche anno fa prima di prendere la decisione di andare a lavorare negli Stati Uniti. La conduzione di un programma di revisione non è durata a lungo.

Vanessa si è unita ad “Al Extremo” con Uriel Estrada nel gennaio 2022 (Immagine: Instagram/@urielstradatv)

“Venessa Claudio ha davvero una faccia così diversa che non ha nulla a che fare con il suo passato”, Claudio ha effettivamente usato molto Botox che sembra molto diverso da quando era in vieni gioia“,” Il povero Vane non è più lo stesso che abbiamo visto al mattino “,” Non sono sicuro che Vane possa negare molto di quello che è successo alla sua faccia perché ha senso che abbia un aspetto così diverso “,” Un altro che si aggiunge al elenco delle persone che hanno abusato di Botox, scritto sui social network come Instagram.

Dopo il suo ritorno in Messico, Vanessa Claudio è stata anche molto virale sui social network con i fan di Drag world che hanno sostenuto che sarebbe stata la candidata perfetta per guidare il format. tutte le stelle del programma di successo Youtube A proposito di Drag Queen messicane, La più draga. tutto di più Lo hanno confermato i produttori del suddetto reality show e in passato il presentatore faceva parte della seconda stagione, quindi l’idea non verrà scartata:

Vanessa Claudio torna per TV Azteca per presentare “Al Extremo” Immagine: Instagram/@vanessaclaudio

“Sì, è già tornato in Messico freddo Vane dovrà tornare a comportarsi tutto di piùcome è successo nella regular season 2″, “Non era nella terza stagione perché è andato negli States, ma se fosse già in Messico, l’ideale per lui sarebbe tornare alla guida La più draga“Roberto Carlo è il migliore, ma se una donna deve guidare la macchina tutte le stelle Spero davvero sia Vanessa Claudio”, hanno scritto sui social i follower del reality.

In assenza di esso, ci sono altre opzioni come l’autista mattutino sopra menzionato Viva LaviIl membro del JNS Karla Díaz o l’attrice e cantante Lorena Herrera, che ha ospitato la prima stagione dello show di successo.

