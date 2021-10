Svelati nuovi fantastici effetti visivi di Invincible, l’ultimo dei creatori di The Witcher

Durante il mese di agosto dell’anno scorso, la gente di Industrie Starward, composto dai veterani che hanno co-creato il primo gioco The Witcher, Cyberpunk 2077, Dead Island o Dying Light, tra gli altri, È stato annunciato per la prima volta, che si chiamerà “L’Indomabile”.

In quell’occasione, lo studio ha fornito solo informazioni sul gioco, che sarà collocato nell’opera di Stanislaw Lem, uno dei più importanti scrittori polacchi del genere fantascientifico odierno. Ora un anno dopo Abbiamo visto le prime foto dell’indomabile.

Svelate nuove incredibili foto dell’Indomabile

Grazie al tema creato dall’utente Tweet incorporato, siamo stati in grado di dare un’occhiata a Le prime foto dell’invincibile, dove possiamo vedere che si distingue soprattutto per la tavolozza dei colori davvero sorprendente. Inoltre, queste prime immagini ci permettono anche di osservare per la prima volta l’ambientazione del titolo.

Per chi avesse dei dubbi, il gioco ci porterà sul pianeta Regis III, che sembra completamente deserto. L’eroe deve cercare i membri del suo equipaggio che sono scomparsi senza spiegazioni, ma come previsto, c’è sempre più di quanto sembri.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su InvincibileSuccessivamente, sarà un gioco FPS e arriverà su Xbox Series X, PlayStation 5 e PC nel 2022.