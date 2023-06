Wes Anderson vanta un cast eccezionale in una colorata collezione di fantastiche vignette dedicate ai suoi fan più ammirati

Wes Anderson, considerato da molti uno dei più grandi nomi del cinema del 21° secolo, torna ancora una volta con “Asteroid City”, un nuovo artefatto pieno delle sue apparentemente folli ossessioni estetiche.Chiamato a porre fine all’era del cinema indipendente, Se mai è stato così, l’estetica pastello ha mantenuto la sua bandiera, lanciata con un cast che non ha paura di silenzi imbarazzanti e umorismo senza battute, e le sfide postmoderne di un palcoscenico che rifiuta di evolversi.

Il cinema caratteristico di Anderson è davvero un meme, che affronta le sfide dell’intelligenza artificiale che trasforma qualsiasi film in qualcosa da lui diretto, un fenomeno sui social media che dimostra che il suo stile e la sua paternità sono impeccabili, ma anche quasi caricaturali in sé, un metodo applicabile all’argomento che l’autore sta cercando di affrontare. simmetria, colore Basic in tinte pastello e il guardaroba nel negozio di abbigliamento vintage ad attaccare prima di tutto gli occhi.

Torniamo a Psycho USA

Questo ci dà uno schema che si ripete spesso nel cinema. durante il primo trimestre, Sono tutte battute e idee per banchetti, una vetrina per il design e una piccola curva di apprendimento per il linguaggio visivo scelto. Alcuni crediti insoliti sono accompagnati da alcune canzoni dalla voce tagliente, di natura divertente, forse superate e scelte appositamente per impilare gag visive che ci introducono nel nuovo mondo del suo lavoro.

In questo caso suggerisce un genere fantascientifico romantico ambientato in una regione desertica degli Stati Uniti, in una fase imprecisata, forse nel New Mexico degli anni 40-50-60. Pezzi di cultura americana che includono test nucleari, televisione in bianco e nero, esperimenti segreti, percorsi collinari e alieni che hanno forme letterali intrinsecamente simili alla cultura umana. “città degli asteroidi” Gestisci il mix per osmosi, come un album di ritagli, sotto la tuta meta alibi che non è riuscito a spiegare in modo identico.

Ma come in quasi tutti i suoi film, Una volta trascorsa la prima mezz’ora di esposizione a questo mondo, diventa una prova di resistenza. Alcuni riescono a mantenere il loro interesse in maniera fluida e altri, come questo, sono un processo di perdurante noia tra salti di interesse diseguale dove bisogna cercare di trovare il filo conduttore attraverso una serie di segmenti che coinvolgono i loro soggetti reali.”: Romanzi per adolescenti tra i tipi strani e la perfetta delusione della maturità.

Commedia senza umorismo

Ci sono alcuni successi nella sua filmografia in cui riesce a mantenere un equilibrio sorprendentemente organico, e in altri dispensa appunti ma non collega mai del tutto i suoi nuclei di interesse. Fu allora che ci ritrovammo persi nel cinema, cercando di fingere di non essere sentiti tra i sedili. Finte risate nei momenti in cui il film si concede un umorismo disperato. O quando proviamo a mostrare interesse quando gli altri indicano sullo schermo il cameo di un attore che non ci aspettavamo, o che fallisce Tilda Swinton.

Qui c’è Tom Hanks nei panni di Bill Murray, che incorona un gruppo di volti familiari che potrebbe essere il più grande spreco di talento messo al servizio di una trovata pubblicitaria vista da decenni. La maggior parte dei ruoli non equivale a cameo, e mentre ci sono alcuni ruoli significativi, come quello che Bryan Cranston ha interpretato in Rod Serling, l’effetto è che le celebrità si offrono di organizzare una festa che sembra non piacere a nessuno. In parte è la sindrome della commedia ospite del Saturday Night Live, in parte un avvertimento che siamo entrati nell’era “Torrent” del cinema indipendente americano.

Perché la domanda che sorge quando si vedono così tanti amici è se il film avrebbe potuto funzionare senza quelle apparizioni. Il fatto è che non riesce nemmeno ad entrare Edward Norton, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie o Jeff Goldblumperché il suo spirito corale vive disarticolato e fuori luogo, e l’idea di riconoscere un volto familiare sembra voler sostituire una gag comica.

Stile senza il potere di sorprendere

E questo ha molto a che fare con il fatto che è difficile considerare “Asteroid City” una commedia, non perché abbia più dramma del necessario, né perché la sua storia d’amore stia fermentando, ma perché I suoi timidi tentativi di vomitare non riescono miseramente a strappare un sorriso. Naturalmente, la sua fragorosa esposizione può creare un’illusione di potere sullo spettatore ignorante, che riderà di un simile nono occhiolino in stile Chuck Jones, ma generalmente si limita a inventare come nessuna delle sue benedizioni arrivi in ​​tempo.

I riferimenti visivi sono ancora ottimi, Sia Warner Comics che Chris Ware Comics, Ma il suo suggerimento satirico di Stati Uniti ossessionati dallo spazio non è all’altezza dell’amata assurdità della “Space Force” e mostra i sintomi del declino di un movimento per giovani registi come Anderson, Gondry o Gondry, che non li sorprendono più. Bizzarria e cameratismo coerenti con una folla che non impazzisce a comprare vestiti usati dal filantropo come facevano una volta.

Crescendo come miglior regista dai tempi di ‘The Grand Budapest Hotel’, questa ‘città asteroide’ la dice lunga sullo stato di fusione di un intero stile che era rilevante 20 anni fa, e i cui spasmi finali ci aspettano sotto forma di una prestigiosa televisione di alcune serie di Apple TV+ in cui si rilasserà un po’ rimanendo ancora per qualche minuto. Ode to Nothing mostra quanto sia stata sorprendentemente persa la presunta obsolescenza del gioco indie degli anni 2000.troppo cotto nel suo stesso succo e completamente privo di realtà per il pubblico giovanile di oggi.

