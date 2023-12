Il caricabatterie che Apple consiglia per i suoi computer MacBook è fortemente scontato su Amazon

Sono 96 watt di potenza per mettere in marcia il 100% di dispositivi Apple, e ora a un prezzo molto migliore

Apple include adattatori/caricabatterie nelle confezioni dei suoi laptop (a differenza degli iPhone), sebbene non offrano i caricabatterie più potenti. Se un utente desidera ricaricare il proprio dispositivo più velocemente, dovrebbe verificarlo. Per fortuna adesso è in vendita. Adattatore di alimentazione USB-C ufficiale da 96 W Su Amazon il prezzo è di 59 euro.

Adattatore di alimentazione USB-C Apple da 96 W *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista il caricabatterie per MacBook ai migliori prezzi

Con un prezzo al dettaglio consigliato di 85 € presso l’Apple Store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, l’alimentatore USB-C ufficiale da 96 W Apple è in vendita su Amazon per Sconto del 31%. Il che lo lascia con uno dei prezzi più bassi finora: 59 euro. Rappresenta un risparmio di 26 euro.

L’alimentatore USB-C da 96 W di Apple è veloce ed efficiente e consente agli utenti di ricaricare i propri laptop a casa, in ufficio o in viaggio. Può però essere utilizzato anche con altri dispositivi, anche se Apple consiglia di utilizzarlo con i MacBook Pro utilizzando un cavo da USB-C a MagSafe 3 o un cavo di ricarica USB-C per un laptop. Passa dallo 0 al 50% in soli 30 minuti.

Eccoli Prodotti che Apple dichiara compatibili Con alimentatore USB-C da 96 W:

